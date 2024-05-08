Армения отказалась участвовать в финансировании ОДКБ

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван откажется финансировать работу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году. В то же время, по словам дипломата, республика будет не против принятия такого решения «в ограниченном формате».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не был выполнен во время военных действий против Азербайджана. После этого армянская сторона заморозила свое участие в ОДКБ.

«Армения воздержится от присоединения к решению от 23 ноября 2023 г. „О бюджете ОДКБ на 2024 г.“ и, тем самым, от участия в финансирования деятельности организации», — цитирует Sputnik Армения пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация в области коллективной безопасности с участием нескольких постсоветских государств. В ОДКБ входят Россия, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Белоруссия и Армения.

Ранее Никол Пашинян заявил, что если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, то их транслирование в республике ограничат.