РИАМО - 26 мар. В Подмосковье до театров доставляют свыше 220 маршрутов общественного транспорта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

27 марта отмечают всемирный День театра. На территории Московской области работают 28 различных театров, до которых можно добраться на общественном транспорте.

Так, до Дмитровского драматического театра «Большое Гнездо» можно доехать на любом из 24 региональных маршрутов.

Всего вблизи театров Подмосковья курсируют больше 220 маршрутов. С полным списком «театральных маршрутов» можно ознакомиться по ссылке.