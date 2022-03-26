РИАМО - 26 мар. ФСБ РФ пресекла деятельность террористического сообщества. В Уфе были задержаны четыре россиянина, которых подозревают в подготовке нападений на силовиков, сообщается на сайте ведомства.

Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Четверых россиян подозревают в подготовке вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и пропаганде в Сети террористической идеологии.

Специалисты при обыске у задержанных изъяли 2 гранаты РГД-5, самодельные зажигательные устройства по типу «коктейль Молотова», экстремистскую литературу, а еще средства коммуникации, радиостанции, одежду и снаряжение для использования в полевых условиях.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по данному делу продолжаются.