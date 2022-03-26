РИАМО - 26 мар. В Подмосковье и Москве в субботу прогремели первые весенние грозы, их принес активный холодный атмосферный фронт, сообщается на сайте «Метеовести».

Данный фронт стал причиной кратковременных дождей, переходивших в мокрый снег, а местами сопровождавшихся зарядами ледяной крупы.

Осадки в регионе в субботу будут сильно ухудшать видимость, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

Скорость ветра в порывах может достигать 13-18 м/с. Такой сильный ветер сделает погодную ситуацию еще менее комфортной для жителей.

На 26 и 27 марта в Московской регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного порывистого ветра и гололедицы.