РИАМО - 26 мар. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что давление западных стран на Россию может привести к союзу между РФ и Китаем, что создать невероятный дисбаланс, передает РИА Новости.

«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — сказал Боррель на конференции в Катаре.

Запад ввел в отношении России жесткие экономические санкции после начала проведения спецоперации на Украине. Сейчас РФ занимает 1 место в мире по числу введенных в отношении нее санкций.

Ранее в России был зафиксирован рост интереса граждан к изучению китайского языка.