РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 мар. В подмосковном Подольске провели выборочный мониторинг наличия товаров в крупных сетевых гипермаркетах, большинство товаров первой необходимости есть на полках в достаточном количестве, сообщает администрация округа.

По поручению главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова замглавы администрации Иван Шляхтин и начальник управления потребительского рынка администрации Злата Зайцева провели выборочный мониторинг наличия товаров в крупных сетевых гипермаркетах «Глобус», «Метро» и «Перекресток».

Большая часть товаров первой необходимости присутствует в достаточном количестве. На полках магазинов нет товаров некоторых привычных брендов, но все виды товаров есть.

На особом контроле стоит вопрос наличия сахара в розничной продаже. Случаи отсутствия товара первой необходимости по обращениям жителей фиксируют сотрудники управления потребительского рынка.

Мониторинг цен и наличия товаров первой необходимости проводят два раза в неделю с помощью мобильного приложения. Информация направляется в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В случае выявления дефицита товаров материалы направляют в ФАС, прокуратуру, оперативный штаб Минсельхоза и Минпромторга России.