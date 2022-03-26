РИАМО - 26 мар. Завершить строительство транспортно-пересадочного узла «Печатники» на юго-востоке столицы планируют в 2026 году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы последовательно будем вводить его в эксплуатацию. Это будет пересадка с МЦД, объектов железной дороги на действующую станцию метро «Печатники». <…> Сынтегрируем новую станцию БКЛ «Печатники» с ТПУ», - рассказал Бочкарев.

Ожидается, что появление ТПУ улучшит транспортную доступность для 360 тыс. человек. На территории появится торгово-развлекательный комплекс с паркингом, который обеспечит рабочими местами более 600 человек.

В феврале завершился открытый конкурс, инвестор на строительство данного объекта определен.

Сейчас ведутся работы по оформлению земельно-имущественных отношений.