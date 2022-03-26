РИАМО - 26 мар. Строительство дублера Люблинской улицы в столице планируют завершить в следующем году, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Работы у нас развернуты. На разных участках от 35 до 50%. Сложный объем работ. По планам у нас 2023 год - завершение строительства», - рассказал Бочкарев.

Дублер Люблинской улицы – новая вылетная магистраль на юго-востоке города, которая пройдет от Третьего транспортного кольца до развязки МКАД-Бесединское шоссе.

Шестиполосная дорога длиной 9 км пройдет через реорганизуемую промзону Люблино, районы Печатники и Южнопортовый, а также пересечет пути МЦД-2. Строительство идет поэтапно.