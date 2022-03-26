РИАМО - 26 мар. В доме на улице Речной в Коломне обнаружили тело мужчины 1981 года рождения со множественными кровоподтеками и ссадинами лица, сообщили РИМАО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1987 года рождения. Нападение на оппонента он совершил в ходе пьяной ссоры.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».