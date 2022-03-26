РИАМО - 26 мар. Стрельба произошла минувшей ночью на Малой Грузинской улице в Москве. Из травматического пистолета стреляли двое неизвестных, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на Малой Грузинской улице, в районе дома 12. Сначала молодые люди начали танцевать около машины, а потом стрелять. Затем они сели в машину и уехали.

Полицейские на пешеходной дорожке изъяли четыре гильзы от травматического пистолета.

Информации о пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.