РИАМО - 26 мар. Стрельба произошла минувшей ночью на Малой Грузинской улице в Москве. Из травматического пистолета стреляли двое неизвестных, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел на Малой Грузинской улице, в районе дома 12. Сначала молодые люди начали танцевать около машины, а потом стрелять. Затем они сели в машину и уехали.
Полицейские на пешеходной дорожке изъяли четыре гильзы от травматического пистолета.
Информации о пострадавших нет. По данному факту проводится проверка.
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