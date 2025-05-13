ФСБ нашла в Курахове тайник украинских диверсантов с оружием и гранатами

Сотрудники ФСБ совместно с военнослужащими подразделений группировки «Восток» ВС РФ вскрыли в Курахове Донецкой Народной Республики крупный тайник с иностранным вооружением, подготовленный украинскими диверсантами, сообщает РИА Новости .

Как заявили в пресс-службе УФСБ России по ДНР, схороним диверсанты хотели воспользоваться во время проведения майских праздников.

Всего в тайнике обнаружили 22 единицы оружия зарубежного производства. Это 2 пулемета, 2 ручных противотанковых гранатомета НАТО, 2 ПТРК Javelin, 8 ручных гранатометов из Болгарии, 300 автоматических гранатометных выстрелов, 8 одноразовых ручных гранатометов из Швеции.

Кроме того, в схроне еще находилось свыше 300 гранат и мин, в том числе 4 противотанковые мины, 20 натовских гранат, 36 штук 120-мм мин иностранного образца и 11 гранат для подствольного гранатомета образца НАТО.

Все изъятое оружие поступило в научно-исследовательские центры Минобороны РФ.