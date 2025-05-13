Участников «Зеленого заплыва» ждут подарки за самый оригинальный костюм

Российский экологический оператор продолжает прием заявок на «Зеленый заплыв» на сапах, который пройдет 21 мая в Санкт-Петербурге в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025, передает пресс-служба оператора.

Участников с самыми оригинальными костюмами ждут призы.

«В рамках конгресса проводится большое количество городских активностей. Одну из таких — „Зеленый заплыв“ на сапах — организует РЭО. В нем могут принять участие все желающие старше 18 лет. Мы не просто так выбрали именно сапы — это один из самых экологичных видов водных развлечений. Он идеально подходит для любителей активного и экологически ответственного отдыха. Участников заплыва ждет конкурс костюмов в „зеленой“ тематике, который организует наш партнер „Фонтанка“. Жюри выберет победителей в трех номинациях: лучший „зеленый“ образ, лучший эко-образ и „не один“ — для участников в едином образе с семьей или друзьями. Победителей ждут три сап-доски и призы от партнеров мероприятия», — прокомментировал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Участникам предстоит пройти 7 км на сап-досках по реке Смоленке — от набережной сквера Александра Володина до Уральского моста и обратно.

Регистрация на участие бесплатная, но обязательная. Она завершится 21 мая в 10:00 или раньше, если закончится лимит мест. Получить стартовый номер можно будет в стартовом городке в день заплыва — для этого потребуется QR-код, отправленный после регистрации. Для участия в конкурсе костюмов необходимо сфотографироваться в образе со стартовым номером и отправить фото по номеру +7 (921) 636-66-74 в Telegram не позднее чем за час до начала заплыва. В сообщении необходимо указать имя и фамилию.

Сбор участников начнется в 11:00, старт — в 13:00, финиш — в 16:00, а завершится мероприятие в 18:00. Сап-доску можно привезти с собой или арендовать на месте — для этого нужно поставить галочку в регистрационной форме.

Принять участие и зарегистрироваться можно по ссылке.