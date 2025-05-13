Более 16 тысяч человек отправились в речной круиз из Москвы с начала навигации

С начала летней навигации теплоходы прибыли и отправились с Северного и Южного вокзалов более 150 раз, а в речном круизе за три недели побывали более 16 тыс. пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил, что речные путешествия с каждым годом набирают все больше популярности у жителей столицы.

«Продолжаем развитие речного транспорта и создаем условия для комфортного передвижения по воде, как поручил мэр Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.

Чаще всего теплоходы из Москвы отправлялись в Ярославль, Углич, Мышкин и другие туристические центры России. Ожидается, что за май причалы и вокзалы столицы примут и отправят теплоходы более 400 раз. Билеты можно приобрести в офисах на Северном и Южном речных вокзалах и на сайтах туроператоров. Расписание речного транспорта можно узнать здесь.

Фото - © Северный речной вокзал

Новый сезон летней речной навигации в Москве стартовал 24 апреля. Ожидается, что в этом году обновленные причалы и вокзалы примут и отправят круизные суда более 2,5 тыс. раз — на 15% больше, чем в прошлом году. Также запустят третий регулярный маршрут речного электротранспорта Новоспасский — ЗИЛ.

Снова начали работать маршрут от Северного речного вокзала до причала Химки и переправа до Захарково. Каждые 1,5 часа в Подмосковье отправляется теплоход «850 лет в Москве», каждый час в Южное Тушино —теплоход «Москва-1». В 2024 году они перевезли более 260 тыс. человек.

Открытие летней навигации отметили с размахом 27 апреля. Мероприятия посетили более 9 тыс. человек. Москвичей и гостей столицы ждали сюрприз-выступление хедлайнера, шоу танцующих фонтанов, тематические фотозоны, мастер-классы, выступления творческих коллективов и бесплатные угощения.