РИАМО - 26 мар. Примерно 5 тыс. новых парковочных мест оборудует в столице ЦОДД в нынешнем году, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Новые места появятся по просьбам жителей в каждом округе. Для этого власти города добавят их за счет переразметки и сужения полос, а также упорядочат хаотичную парковку: установят знаки, обозначат места разметкой. Еще на части улиц будет введено одностороннее движение, чтобы сделать места для парковки авто.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город продолжают делать удобнее для всех участников дорожного движения.

«Ежедневно по Москве передвигается около 3 млн автомобилей — чтобы машины не бросали как попало, мы организуем парковочные места там, где это безопасно и не мешает пешеходам и местным жителям. В первую очередь стараемся их делать по просьбам автомобилистов, а также у соцобъектов», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, в 2021 году в мегаполисе создали свыше 5 тыс. мест, в этом году власти города планируют увеличить это количество.