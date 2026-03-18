Стубб: ЕС придется на практике признать теруступки Украины

Финский президент Александр Стубб считает, что Евросоюз, несмотря на юридическую позицию, может вынужденно признать фактические уступки территорий Украины в пользу РФ, сообщает «Царьград» .

Об этом Стубб рассказал в интервью финскому изданию Iltalehti.

«Европа никогда не признает, что потенциальные уступки Украины юридически или в принципе (де-юре) могут быть частью России. Однако на практике (де-факто) ситуация может сложиться иначе», — уточнил лидер страны.

По его словам, что ЕС нужно стремиться к большей гибкости и на международной арене, и внутри собственных границ, чтобы оставаться актуальным в условиях изменения порядка в мире. Стубб считает, что Европа подходит к моменту, когда требуется начать политический диалог с РФ.

