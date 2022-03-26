РИАМО - 26 мар. Зарубежные компании, ушедшие с рынка России, просят не национализировать их, они собираются вернуться, сообщил зампредседателя Совбеза страны Дмитрий Медведев.

«Конечно, вернутся. Вопрос в том, когда и с какими потерями. Понимаете, мы довольно большой рынок, иногда говорят — премиальный рынок. Значит, если они хотят отказаться от части доходов, ну пусть отказываются, мы же без этого тоже проживем. Но они не хотят отказываться», — сказал Медведев в интервью РИА Новости и RT.

Западные страны сообщили, что вернутся на рынок России, когда закончится конфликт на Украине. При этом они просят не национализировать их компании в РФ и не вводить внешнее управление, отметил он.

После начала военной спецоперации на Украине с российского рынка ушли многие зарубежные компании. Например, Macdonald’s, Zara, Bershka и другие.