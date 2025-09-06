Украина и Дания запускают совместное производство вооружений

Владимир Зеленский объявил о начале строительства в Дании первого за рубежом совместного оружейного завода, который будет производить компоненты для ракет и беспилотников, сообщает РИА Новости.

Этот шаг стал практической реализацией подписанного ранее соглашения о намерениях между Киевом и Копенгагеном и частью более широкой стратегии по созданию сети производственных мощностей за пределами Украины.

Как отметил советник Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин, первая партия продукции должна быть выпущена уже в следующем году.

Ранее сообщалось о планах развертывания производственных линий также в Норвегии, Германии, Великобритании и Литве. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин подчеркивал, что такие предприятия позволят обеспечить более стабильные поставки вооружения для ВСУ, минимизировав логистические риски и зависимость от переменчивой международной помощи.