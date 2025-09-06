«Военная хроника: десант НАТО на Украину станет мишенью для России

В ответ на возможное размещение войск НАТО на Украине Россия может применить многоуровневую систему мер, сочетающую демонстрацию силы и точечные удары, пишет канал «Военная хроника» .

Согласно анализу оборонных экспертов, первым этапом станут масштабные учения «Запад-2025» с отработкой применения высокоточного оружия и стратегических сил — этот шаг призван продемонстрировать готовность Москвы к эскалации. Как отмечают источники, близкие к военному ведомству, «развертывание комплексов „Искандер“ и „Кинжал“ в приграничных районах будет служить недвусмысленным предупреждением для спутников НАТО».

Если предупредительные меры не возымеют эффекта, возможен сценарий «карательных акций» — точечных ударов по ключевым объектам иностранных контингентов. По словам экспертов, «такие удары нацелены на логистические узлы, командные центры и системы ПВО, чтобы сделать дальнейшее пребывание войск НАТО на Украине невозможным».

«Вместо того чтобы вступать в долгую и кровопролитную войну, Россия может нанести комбинированный удар, который нейтрализует источник угрозы, то есть переброшенные через границу войска противника», — сказано в публикации.

В крайнем случае рассматривается вариант ограниченного применения тактического ядерного оружия — как мера принуждения к деэскалации. При этом ключевой задачей остается избежание полномасштабной войны с Альянсом при сохранении потенциала сдерживания.