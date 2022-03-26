РИАМО - 26 мар. В столице с 28 марта и до 3 апреля будут тестировать новые электробусы-гармошки, это транспортное средство будет работать на разных маршрутах по всему городу, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

С начала года электробусы-гармошки перевезли около 30 тыс. пассажиров, они проехали больше 6,5 тыс. км.

Всю следующую неделю такой общественный транспорт будет работать на разных маршрутах: электробусы-гармошки можно будет поймать по маршрутам №157 (28 марта), №840 (29 марта), №297 (30 марта), №М17 (31 марта), №М2 (1 апреля), №М16 (2 апреля), №М7 (3 апреля).

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина каждый образец новой техники перед началом поставок в город должен быть протестирован в реальных условиях.

«Электробус-гармошка — полностью отечественного производства, мы тщательно следим за всеми показателями его работы и передаем замечания поставщику. С 28 марта по 3 апреля экоавтобус поедет на разных маршрутах города — его смогут протестировать жители более 20 районов», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.