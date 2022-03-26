РИАМО - 26 мар. Москвичам не стоит ждать теплой погоды раньше середины апреля, а на следующей неделе прогнозируется температура ниже нуля, сообщает ТАСС.

«В начале следующей недели антициклона такого (как сейчас - ред.) не будет, температура прогнозируется вот такая: ночные температуры небольшие отрицательные значения. В понедельник холодная погода и 28, и 29 (марта – ред.) температура около и даже на 1 градус ниже нормы», - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он уточнил, что 28 марта в мегаполисе ночные температуры ожидаются от минус 10 до минус 5 градусов, днем столбики термометров будут показывать около 0.

Синоптик добавил, что затем в городе будет наблюдаться постепенное повышение температуры.

«Но возвращение к такой погоде, как сейчас, на следующей неделе не прогнозируется. Она вернется не раньше середины апреля», - заключил специалист.