РИАМО - 26 мар. В Москве в субботу ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с, поэтому городские службы работают в режиме повышенной готовности, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В мегаполисе идет мониторинг состояния улично-дорожной сети, работы проводят в зависимости от условий погоды. Кроме того, в местах, где может скопиться вода, дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток».

Еще в Москве дежурят 1,5 тыс. аварийных бригад, готовых к возникновению внештатных ситуаций. Приняты все меры по защите жилых застроек от ветра. Под особым контролем – объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Москвичей призвали по возможности оставаться дома и не выходить на улицу в непогоду.