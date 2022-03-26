РИАМО - 26 мар. Более 100 вакансий в сфере микроэлектроники предлагают соискателям предприятия — резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Сегодня наиболее востребованы инженеры-конструкторы, проектировщики и программисты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

«Предприятия кластера микроэлектроники столичной ОЭЗ открыли более 100 вакансий по различным специальностям. Эта отрасль активно развивается: за время работы в столичной ОЭЗ компании вложили в свои площадки более 22 миллиардов рублей и создали почти 5 тысяч рабочих мест. Наибольшую потребность в трудовых ресурсах сегодня испытывают зеленоградские производители микросхем, систем безопасности на основе искусственного интеллекта, чипов, полупроводниковых устройств, цифровых меток», – рассказал заместитель мэра.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы, кластер микроэлектроники ОЭЗ «Технополис “Москва”» представляют свыше 30 резидентов. Заявленные вакансии касаются уже действующих предприятий, но с учетом запуска новых мощностей объявлений о приеме сотрудников в ОЭЗ Москвы станет еще больше. В ближайшие годы число занятых на производствах превысит 5,5 тысячи человек.

В ОЭЗ «Технополис “Москва”» большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала промышленности, подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

«Одним из главных проектов по подбору персонала является портал ТехноРабота. Он аккумулирует вакансии предприятий ОЭЗ Москвы по всем отраслям, а также содержит резюме кандидатов – как опытных сотрудников, так и выпускников профильных вузов. База ежедневно обновляется, сегодня здесь сформированы заявки на специалистов в области IT, безопасности, медицины, маркетинга, продаж, логистики, медицинских технологий. Самые популярные позиции, которые требуются в кластере микроэлектроники, – это инженеры-конструкторы, проектировщики, разработчики, программисты, технологи», – рассказал Геннадий Дегтев.

Кроме того, вакансии компаний особой экономической зоны размещаются на московском портале «Моя карьера».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.