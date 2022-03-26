РИАМО - 26 мар. В Подмосковье и Москве действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о ветре с порывами до 20 м/с и гололедице будет действовать в столице до 21 часа 27 марта. В Подмосковье «желтый» уровень объявлен из-за порывистого ветра с 10 часов 26 марта до 22 часов 27 марта, из-за гололедицы – до 21 часа 27 марта.

Такой же уровень опасности действует на всей территории Центрального федерального округа.

В субботу в регионе прогнозируется облачная погода, пройдут снег, мокрый снег, дождь, местами ожидается гололедица. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c, порывы могут достигать 15-20 м/c. Температура будет плюс 7 – плюс 9 градусов.

Облачная с прояснениями погода и гололедица будут в Московском регионе 27 марта. Местами прогнозируется метель. Порывы ветра могут достигать 22 м/с. Температура понизится до минус 2 – 0 градусов.