РИАМО - 25 мар. Современный темп жизни может привести к развитию стрессового состояния. Побороть его можно с помощью занятий спортом, дыхательных практик и развития эмоциональной гибкости, сообщила РИАМО кандидат психологических наук, доктор экономических наук, основатель компании EiLab Елена Хлевная.

С помощью переноса внимания на выполнение бытовых задач можно снизить нагрузку на сознание.

«Для этого необходимо развивать осознанность эмоциональных процессов: эмоциональную гибкость, жизнестойкость. Если развить эти способности, сотрудник сможет сохранять желание трудиться при высоких стрессовых нагрузках», – заявила Хлевная.

Благодаря такому методу можно сохранить способность думать и решать жизненные и производственные задачи. Чем лучше человек осознает свои эмоции, тем меньше он подвержен паническому состоянию.

Многие работодатели нанимают в штат сотрудников, которые помогают работникам повысить их продуктивность. Руководители стремятся поддержать психологическое состояние своих сотрудников, так как этого напрямую зависит их работоспособность. В отдельных случаях менеджеры заказывают необходимые услуги на профессиональных сайтах.

«Работодатель стремится стабилизировать состояние сотрудников для того, чтобы рабочие процессы шли эффективно. Конечная цель специалиста — вывести человека из состояния растерянности и подавленности», – подчеркнула Хлевная.

Перебороть стрессовое состояние можно, если научиться осознавать собственные эмоции и научиться отделять их от чувств окружающих.

Кроме того, следует научиться использовать те эмоции, которые принято называть негативными, для повышения продуктивности при решении интеллектуальных задач.

«Поэтому один из первых шагов — сознательно перейти от растерянности к эмоции грусти. Научные исследования говорят о том, что именно в состоянии грусти и печали мозг детализирует информацию. Используйте эти эмоции для повышения эффективности. Грусть помогает спокойной, сосредоточенной работе финансистов, бухгалтеров, юристов», – добавила эксперт.

Гнев, злость и агрессия приносят неприятные ощущения, но в то же время обладают высокой степенью энергии. Они дают силы, которые можно использовать в достижении рабочих целей.

Однако важно не позволять себе заниматься бессмысленными обсуждениями и страданиями. Они не приведут к результату, а лишь усилят растерянность.

«Если работодатель поможет сотруднику грамотно осмыслить и сознательно направить свои эмоции, то такой подход позволит решить ряд рабочих вопросов. Развитый эмоциональный интеллект сотрудника поможет справляться с психологическими перегрузками и сохранять работоспособность», – заключила Хлевная.