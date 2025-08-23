23 августа отмечают День разгрома СССР фашистских войск в Курской битве

Каждый год 23 августа отмечают День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Сражение было одним из решающих, обеспечило коренной перелом в Великой Отечественной войне. Также битва была одной из крупнейших во Второй мировой войне.

Со стороны СССР и фашистской Германии в Курской битве участвовали около четырех млн человек. Было задействовано примерно 70 тыс. орудий и минометов, около 13 тыс. танков, самоходных установок, 12 тыс. самолетов.

Фашистское руководство собиралось организовать масштабное наступление летом 1943 года и завладеть стратегической инициативой. Для этого в апреле 1943 года Германия придумала военную операцию под названием «Цитадель».

Руководство СССР узнало о планах противника. На Курском выступе организовали оборону, чтобы обескровить силы фашистов и отправиться в контрнаступление и стратегическое наступление.

Курская битва шла с 5 июля по 23 августа 1943 года. 5 июля в 05:00 фашисты начали наступать на Курск от Орла и Белгорода. Они хотели прорваться с севера и юга линии советской обороны, окружить бойцов Центрального и Воронежского фронта.

Однако за 40 минут до наступления армия СССР организовала контрартподготовку. Фашисты подверглись крупнейшему обстрелу. Противнику удалось лишь на малость вклиниться в глубину оборонительных линий СССР.

Советские войска пошли в наступление. При поддержке с воздуха к 23 августа 1943 года фашистов отбросили на запад на 140-150 километров. Удалось освободить Белгород, Орел и Харьков.

Германия утратила в Курской области 30 дивизий, около 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков. СССР утратило 863 тыс. бойцов, в том числе 254 тыс. — безвозвратно

После победы в Курской битве соотношение сил на фронте изменилось в сторону Советского Союза. Удалось начать стратегическое наступление на фашистов.