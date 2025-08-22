сегодня в 23:36

Телеканал КНДР впервые показал кадры своих военных в боях под Курском

Официальное телевидение КНДР впервые показало кадры с участием северокорейских военнослужащих в боевых действиях на территории Курской области, сообщает RT .

.На кадрах зафиксированы солдаты в российской форме, вооружённые автоматами АК-12, ведущие огонь и перемещающиеся в составе подразделения.

Демонстрация подобных материалов на государственном телеканале КНДР представляет собой крайне редкое официальное подтверждение прямого участия северокорейских военных в боевых действиях в зоне специальной военной операции.

Для Пхеньяна такой шаг означает серьёзное укрепление военного сотрудничества с Москвой и демонстрирует новый уровень взаимодействия между двумя странами.

Эксперты отмечают, что публикация таких кадров свидетельствует о готовности Северной Кореи к более открытому формату военно-политического альянса с Россией, несмотря на возможные международные последствия.