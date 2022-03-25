РИАМО - 25 мар. Для воспитанников Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора передали 170 комплектов формы. Их приобрели на субсидии, которые казакам региона предоставляет областное правительство, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В церемонии передачи поучаствовали атаман Отдельского казачьего общества Московской области Владимир Игнатьев, первый заместитель атамана Центрального казачьего войска Геннадий Сидорин и главный аналитик управления общественной безопасности ГУРБ Московской области Юрий Павлюкович. Гости пожелали воспитанниками корпуса успехов в учебе.

«Кадетское образование основывается на исторических принципах и этике служения Отечеству, призвано формировать ценностную и патриотическую национальную самоидентификацию своих воспитанников, давать им государственническую патриотическую социализацию», - отметил зампред правительства региона - руководитель ГУРБ Московской области Роман Каратаев.

Ведомство на постоянной основе шефствует над Рузским кадетским корпусом. Он пока остается единственным на территории Московской области. В конце прошло года компьютерный класс учреждения укомплектовали необходимой техникой, а безопасность детей обеспечили с помощью современной системы видеонаблюдения в учебном корпусе.