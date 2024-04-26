1 тыс человек приняли участие в военно-патриотической игре «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЕД!» в Подмосковье

Тысяча ребят поучаствовали в VI открытой военно-патриотической игре «ЮНАРМИЯ, ВПЕРЕД!», посвященной Дню Победы, которая прошла в Московской области, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Игра прошла в Государственном историческом музее-заповеднике «ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ». Впервые в игре приняла участие команда «Патриоты Беларуси». Также участниками стали 108 команд из 35 городских округов Московской, Брянской и Калужской областей, города Москвы.

«ЮНАРМИЯ, ВПЕРЕД!» — это игра, которую придумал и воплотил в жизнь наш региональный штаб юнармейского движения еще 6 лет назад. Тогда инициативная группа провела соревнования своими силами, приняли участие 37 подмосковных команд или чуть более 250 человек. Уже со следующего 2019 года правительство Московской области начало поддерживать проект. Приятно видеть, что игра интересна нашим ребятам, ведь каждый год в ней принимает участие все больше и больше команд», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Она отметила, что приглашать в гости другие регионы уже не в новинку. Так, представители Брянской и Калужской областей в этом году приехали впервые. Также впервые в соревнованиях приняли участие гости из другой страны — Беларуси.

Поприветствовали ребят перед началом игры начальник отдела Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей — заповедник „Горки Ленинские“ Марина Пименова, полковник Владимир Перепечай, полковник Сергей Аксенов, главный военный инспектор военного комиссариата Московской области, генерал-полковник Иван Морозов.

Первый заместитель начальника главного штаба движения Виктор Кауров отметил, что игры стали совместным мероприятием с ребятами из Беларусию. В рамках мероприятия удалось показать единение и патриотизм. В составе команд семь человек: из них не менее трех девушек и один руководитель команды. Возраст участников — 12-17 лет.

Программа игры включает смотр строя и песни „Статен в строю, силен в бою“, марш-бросок, сборка-разборка и снаряжение магазина автомата Калашникова, защита от оружия массового поражения, интеллектуальный этап героические страницы Великой Отечественной войны, тест на знание воинских званий Вооруженных сил РФ, имитационная стрельба, боевое развертывание и конкурс по снаряжению бойца спецназа.

Начальник штаба регионального отделения ВВПОД „ЮНАРМИЯ“ Московской области Евгений Лукошников отметил, что в играх участвовали более 100 команд. Игру можно считать международной, потому что в ней приняли участие ребята из Беларуси.

Победителями в этом году стала команда «Варяг» из городского округа Подольск. Второе место разделили «Патриоты Подолья» и «Кадеты лицея № 1», обладателями бронзы стали команды «Орленок», «Варяг», «Крепость».

Открытая военно-патриотическая игра «Юнармия, Вперед!» организована Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области совместно с региональным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Московской области при содействии музея-заповедника «Горки Ленинские».