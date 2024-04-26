ГТЛК разместила самый большой серийный гражданский заказ на вертолетную технику

Государственная транспортная лизинговая компания в 2023 в рамках нового вертолетного проекта сделала заказ на производство 86 вертолетов до 2025 года, сообщает «Газета.ру».

Данный заказ стал самым большим серийным гражданским заказом на вертолетную технику. Новые вертолеты произведут в период с 2023 по 2025 годы.

Долгосрочность заказа позволяет зафиксировать цены для клиентов, а серийность влияет на снижение стоимости транспортных средств на порядка 15%. При этом ставка в данном проекте в 6 раз ниже ключевой. Она составляет всего 2,5%.

Для пополнения флота дальневосточной авиакомпании действует отдельный инвестпроект ФНБ, в рамках которого до 2026 будет поставлено 39 воздушных судов.