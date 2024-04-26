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Рогов: ВСУ пытались ударить по двум детским садам в Запорожье

Киевские боевики попытались нанести удары беспилотниками по двум детским садам «Аленушка» и «Солнышко» в Запорожье, написал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram .

«На Запорожье в пгт. Приазовское нацисты попытались ударить двумя дронами-камикадзе по двум действующим детским садикам. Только умелые действия наших защитников смогли сорвать преступные планы бандеровцев», — сообщил Рогов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении эшелона ВСУ с западным вооружением и военной техникой. Это произошло в районе населенного пункта Удачное в Донецкой Народной Республике.

Также под Балаклеей в Харьковской области на железнодорожной станции погрузки был поражен личный состав и техника 67-й мехбригады противника.