РИАМО - 25 мар. Правительство РФ одобрило продажу «Российскими железными дорогами» столичного футбольного клуба «Локомотив». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В настоящий момент АО «РЖД» является как владельцем, так и спонсором «Локомотива». Компания отчуждает 100 обыкновенных именных акций команды, что составляет 0,0015 процента ее уставного капитала.

«Локомотив» — советский и российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. «Локо» является одним из старейших футбольных клубов страны, он был основан 23 июля 1922 года.

Ранее FIFA и UEFA отстранили Россию от участия во всех соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные и клубы из РФ не смогут принять участие в турнирах под эгидой организаций.