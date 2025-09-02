Состояние ухудшается с каждым днем: Стрелкову стало плохо в колонии

сегодня в 10:11

Экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) стало хуже в колонии, где он отбывает назначенный судом срок, сообщает SHOT .

Мужчина пытается держаться, но его состояние с каждым днем ухудшается.

У Стрелкова стали чаще случаться приступы стенокардии, это происходит на фоне ишемической болезни сердца, также появилась сильная одышка. Ранее у него начала отниматься рука.

Стрелков получил срок в конце января 2024 года — его приговорили к 4 годам колонии. Мужчину признали виновным по статье 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Вину он не признал.