«Стекла задрожали»: жители Ростова-на-Дону услышали взрыв

сегодня в 10:23

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках взрыва в центре города

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что слышали звуки взрыва в центре города. Из-за этого задрожали стекла, а у автомобилей включилась сигнализация, сообщает «Осторожно, новости» .

Некоторые предположили, что в городе могло работать ПВО. Другие — что это звук от перехода самолета на сверхзвуковую скорость.

«Объемный такой хлопок был. У машин во дворе сработала сигнализация. Стекла задрожали», — рассказали горожане.

Ранее обломки беспилотников ВСУ повредили не менее 7 жилых домов в Ростове-на-Дону.