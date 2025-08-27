сегодня в 07:27

Обломки БПЛА ВСУ повредили не менее 7 жилых домов в Ростове-на-Дону

Не менее семи многоквартирных жилых домов получили повреждения после атаки украинских беспилотников на центр Ростова-на-Дону. В строениях вылетели стекла, сообщает корреспондент ТАСС с места атаки беспилотников в Халтуринском переулке.

Повреждения получили семь трехэтажных жилых домов. На дороге и тротуарах рядом с местом происшествия разбросаны осколки стекла и различные обломки. На месте работали сотрудники силовых структур.

Очевидец из соседнего дома рассказал, что перед моментом падения обломков он слышал жужжание в небе — аналогичный звук издает мотороллер. Через 10 секунд произошел взрыв.

Ранее в многоквартирном доме в Халтуринском переулке из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на кровле. Его площадь составила 250 квадратных метров.