Огонь на крыше ростовской многоэтажки локализован

После атаки дрона ВСУ в Ростове-на-Дону эвакуировали 15 человек

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно выехал на место чрезвычайной ситуации в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону, где в результате атаки беспилотника загорелась кровля многоквартирного дома на площади 250 квадратных метров.

По словам врио главы региона, пожарным удалось полностью локализовать возгорание, а из здания были своевременно эвакуированы 15 жильцов.

Всем им было предложено временное размещение на ночь в пункте, развернутом на базе ближайшей школы № 55.

Рано утром к работе приступит специальная комиссия, которая проведет детальную оценку нанесенного имущественного ущерба.

«Окажем людям всю необходимую помощь», — заверил врио губернатора, поставив работу всех экстренных служб.