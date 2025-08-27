Огонь на крыше ростовской многоэтажки локализован
После атаки дрона ВСУ в Ростове-на-Дону эвакуировали 15 человек
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь оперативно выехал на место чрезвычайной ситуации в переулке Халтуринский в Ростове-на-Дону, где в результате атаки беспилотника загорелась кровля многоквартирного дома на площади 250 квадратных метров.
По словам врио главы региона, пожарным удалось полностью локализовать возгорание, а из здания были своевременно эвакуированы 15 жильцов.
Всем им было предложено временное размещение на ночь в пункте, развернутом на базе ближайшей школы № 55.
Рано утром к работе приступит специальная комиссия, которая проведет детальную оценку нанесенного имущественного ущерба.
«Окажем людям всю необходимую помощь», — заверил врио губернатора, поставив работу всех экстренных служб.