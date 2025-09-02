сегодня в 10:15

Овчинский: в Филях-Давыдкове создадут деловое пространство по программе КРТ

В Москве утвердили проект комплексного развития территории (КРТ) в районе Фили-Давыдково, там появится административно-деловой комплекс, сообщил министр правительства города, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Участок расположен рядом со станцией «Пионерская» Филевской линии столичной подземки.

«В ходе реорганизации участка площадью 1,9 га на Малой Филевской улице построят административно-деловой комплекс общей площадью 62,5 тыс. кв. м. Здесь создадут почти 1,8 тыс. рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По его словам, прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а улично-дорожную сеть ждет модернизация.

«Вложения в редевелопмент участка оцениваются в 23,9 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 819,4 млн рублей. Реализовать проект планируют в течение 7 лет», — добавил министр.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин одобрил проект КРТ в районе Филевский Парк, в рамках которого будут развивать 2 земельных участка в Береговом проезде.

По программе КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках создают привлекательные пространства и органично встраивают их в городскую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ, их общая площадь — свыше 4,2 тыс. га. Реализация программы осуществляется по поручению Собянина.