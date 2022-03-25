РИАМО - 25 мар. Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило исковое заявление о возмещении ущерба в Рузском городском округе. Там на территории заказника «Красностанское Москворечье» компанией производилась самовольная вырубка деревьев, сообщает пресс-служба ведомства.
Виновником оказалось ОАО «Агропромышленный комплекс «Старониколаевский». В декабре 2021 года инспекторы экологического надзора, сотрудники Рузской городской прокуратуры и администрации Рузского округа пресекли вырубку деревьев.
Он подчеркнул, что в суде находится исковое заявление комитета лесного хозяйства Московской области, в соответствии с которым требуется запретить аграриям использовать лесной фонд.
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