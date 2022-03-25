РИАМО - 25 мар. Министерство экологии и природопользования Подмосковья направило исковое заявление о возмещении ущерба в Рузском городском округе. Там на территории заказника «Красностанское Москворечье» компанией производилась самовольная вырубка деревьев, сообщает пресс-служба ведомства.

Виновником оказалось ОАО «Агропромышленный комплекс «Старониколаевский». В декабре 2021 года инспекторы экологического надзора, сотрудники Рузской городской прокуратуры и администрации Рузского округа пресекли вырубку деревьев.

«Нарушители были оштрафованы, теперь мы будем требовать возмещения суммы ущерба лесному фонду, который превысил 9 млн рублей», – заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что в суде находится исковое заявление комитета лесного хозяйства Московской области, в соответствии с которым требуется запретить аграриям использовать лесной фонд.