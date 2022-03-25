РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мар. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков поздравил сотрудников сферы культуры с профессиональным праздником и поблагодарил их за труд.

День работника культуры отмечают в пятницу.

«Культура – это зеркало души народа. И именно работники этой сферы хранят и передают новым поколениям те духовные ценности, которые веками копили народы нашей великой страны», - написал Волков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в Красногорске в сфере культуры задействовано 780 сотрудников в 36 муниципальных учреждениях, 2700 детей обучаются хореографии, пению, изобразительному и декоративно- прикладному искусству, игре на музыкальных инструментах в 6 муниципальных учреждениях дополнительного образования.

В ДК «Подмосковье» в рамках Года культурного наследия народов России, которым президент объявил 2022 год, провели форум и чествование работников культуры. Глава округа отметил, что талантливые ученики и их педагоги получают престижные премии и награды, занимают призовые места на конкурсах разных уровней.

«Искренне благодарю сотрудников всех красногорских учреждений культуры за кропотливую и планомерную работу по сохранению наших духовных ценностей», - подчеркнул Волков. Он пожелал работникам культуры здоровья, вдохновения и новых творческих побед.