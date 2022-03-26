РИАМО - 26 мар. В субботу столица и Подмосковье присоединятся к международной экоакции «Час Земли». Жителей региона зовут поучаствовать в событии и отказаться от использования света и электрических приборов с 20:30 до 21:30.

Россия примет участие в «Часе Земли» в 14-й раз. Акцию поддержат не только рядовые граждане, но и крупные компании и учреждения.

Административные, культурные и спортивные строения Московской области на час откажутся от архитектурно-художественной подсветки.

Внутреннее и наружное освещение отключат в филиалах и отделениях «Мособлэнерго», на 73 территориях «Мособлгаза» и других объектах.

Подсветку также выключат на МЦК, МЦД и вокзалах в столицы. Архитектурно-художественную подсветку и медиафасады отключит Останкинская башня (включенными останутся заградительные огни). Акцию поддержат и другие столичные объекты.

Акция «Час Земли» – самое массовое экособытие в мире. К ней каждый год к присоединяются свыше 2 млрд человек. Основная цель – сформировать у людей ответственное отношение к ресурсам, природе и энергопотреблению.