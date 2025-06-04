МЧС: не ныряйте в воду с бутылкой и не оставляйте детей без присмотра

Купание в несанкционированных местах, алкоголь, перегрев на солнце и «красивые» прыжки в воду — главные причины происшествий на водоемах, сообщил РИАМО руководитель инспекторского участка № 1, старший государственный инспектор Владимир Проскуряков.

«Если стоит знак, что купание разрешено, и на пляже дежурит спасатель — значит, купаться можно. Во всех остальных случаях мы не рекомендуем заходить в воду. При этом каждая вторая ЧП-сводка — это купание в необорудованных местах, перегрев на солнце или рискованные попытки эффектно нырнуть», — сказал Проскуряков.

Он подчеркнул, что если человек начал тонуть, главное — привлечь внимание окружающих, громко позвать на помощь, указать на пострадавшего и не терять его из виду.

«Обязательно звоните в экстренные службы — 112. Если не уверены в своих силах, не плывите. Неподготовленный человек может погибнуть сам и не помочь другому», — отметил инспектор.

Проскуряков напомнил, что особое внимание — детям. Родители обязаны следить за ребенком у воды.

«Водные объекты — зона повышенной ответственности. Для родителей, которые отдыхают с детьми — это особенно важно. Не стоит купаться, если распиваете спиртные напитки. Вам будет сложнее контролировать детей, а также вы сами подвергаете себя заметному риску» — заключил инспектор.