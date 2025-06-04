У российского певца Mr. Credo нашли 27 неоплаченных штрафов ГИБДД

Популярный исполнитель 90-х Mr. Credo (Александр Махонин) за два года нарушил ПДД несколько раз. У него нашли 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, сообщает РИА Новости .

Задолженность копилась около двух лет. За Махониным числятся штрафы не только за несоблюдение ПДД, но и за административные правонарушения. В том числе фигурируют такие суммы задолженности, как 30, 60 и 180 рублей.

Кроме того, артисту нужно будет оплатить две госпошлины на сумму почти 3,3 тыс. рублей. Туда входят исполнительские сборы и штрафы за административные правонарушения.

Общая сумма задолженности Махонина составляет 30 566 рублей.

Ранее стало известно, что Москва вводит штрафы для таксистов без аттестации. Сумма санкций будет составлять 5 тыс. рублей.