У российского певца Mr. Credo нашли 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Певец Mr. Credo накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД
Популярный исполнитель 90-х Mr. Credo (Александр Махонин) за два года нарушил ПДД несколько раз. У него нашли 27 неоплаченных штрафов ГИБДД, сообщает РИА Новости.
Задолженность копилась около двух лет. За Махониным числятся штрафы не только за несоблюдение ПДД, но и за административные правонарушения. В том числе фигурируют такие суммы задолженности, как 30, 60 и 180 рублей.
Кроме того, артисту нужно будет оплатить две госпошлины на сумму почти 3,3 тыс. рублей. Туда входят исполнительские сборы и штрафы за административные правонарушения.
Общая сумма задолженности Махонина составляет 30 566 рублей.
Ранее стало известно, что Москва вводит штрафы для таксистов без аттестации. Сумма санкций будет составлять 5 тыс. рублей.