Москва вводит штрафы для таксистов без аттестации

В Москве будут штрафовать не знающих столицу таксистов

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому водители такси, не прошедшие обязательную аттестацию, будут штрафоваться на 5 тысяч рублей, сообщает ТАСС .

Новые требования обязывают таксистов подтвердить знание городской инфраструктуры, включая расположение культурных объектов, больниц, школ и правительственных учреждений, а также продемонстрировать понимание правил перевозки и действий в чрезвычайных ситуациях.

К 1 марта аттестацию успешно прошли более 120 тысяч столичных таксистов. Водители, не успевшие сдать экзамен, могут сделать это в любое время, однако теперь за работу без соответствующего подтверждения знаний предусмотрена административная ответственность.

В департаменте транспорта Москвы подчеркивают, что проверяемые знания соответствуют требованиям федерального законодательства о такси. Инициатива направлена на повышение качества услуг и безопасности пассажирских перевозок в столице. Для водителей это означает необходимость дополнительной подготовки, особенно в части ориентации в городском пространстве.

Эксперты транспортной отрасли отмечают, что подобные меры способствуют профессионализации такси-сервиса, хотя и создают дополнительную нагрузку для водителей. Власти рассчитывают, что нововведение положительно скажется на имидже московского такси и уровне обслуживания пассажиров.