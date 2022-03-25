РИАМО - 25 мар. Специалисты Ивантеевского лесопитомника вырастили к новому сезону продаж более 3 тыс. высококачественных саженцев ивы шаровидной высотой 1,5 метра, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Отмечается, что ива шаровидная широко используется в ландшафтном дизайне парков, садов и городских территорий. Это неприхотливое в посадке и уходе декоративное растение, отличающееся длинными листьями и густой куполообразной кроной.

Помимо декоративного вида, ивы этой разновидности обладают подходящими для укрепления береговой зоны рек и водоемов свойствами. Также растение сажают рядом с пасеками потому, что оно является хорошим медоносом. Дерево способно выдержать сильные морозы и ветра.

«Любое благоустройство немыслимо без озеленения. В Подмосковье сохраняются не только, так называемые, «зеленые зоны», чтобы не допустить застройки в парках, скверах иных местах, предназначенных для прогулок и отдыха наших жителей, но и проводится планомерное озеленение городских пространств. И в этом отлично помогает, в том числе и посадочный материал из Ивантеевского лесопитомника», – сказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

Она отметила, что широкий ассортимент лесопитомника полностью ориентирован на обеспечение потребностей служб, занимающихся благоустройством, и садоводов.

Официальные пункты продаж лесопитомника откроются в середине апреля, приобрести саженцы ивы шаровидной можно будет по адресу: Ивантеевка, Заводская улица, 8.



Для будущих сезонов продаж работники лесопитомника в 2021 году посадили на поля более 7 тыс. укорененных черенков ивы.