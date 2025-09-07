ПВО перехватила 69 украинских беспилотников над Россией ночью

Прошлой ночью над регионами РФ и Азовским море было сбито 69 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их ликвидировали дежурными средствами ПВО с полуночи до 06:30 воскресенья.

21 БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 13 — над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, семь — над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью, четыре — над Азовским морем, три — над Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному — над Курской, Рязанской областями и Крымом.

Ранее мирный житель погиб при ударе украинского дрона по автобусу в Белгородской области. Еще один пострадал.