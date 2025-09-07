сегодня в 07:14

Леус: в Московском регионе в воскресенье продолжится бабье лето

В Подмосковье и столице в воскресенье сохранится теплая и сухая погода, продолжится бабье лето, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Столичный регион останется по влиянием периферии барического максимума, в зоне преимущественно солнечной, сухой и теплой погоды», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что температура в Москве ожидается плюс 22 — плюс 24 градуса, в области — от плюс 20 до плюс 25.

По словам Леуса, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление поменяется мало, оно прогнозируется повышенным — 756 мм рт. ст.

Специалист добавил, что в понедельник обойдется без осадков. Ночью температура прогнозируется плюс 11 — плюс 13 градусов, днем — от плюс 22 до плюс 24.