Эксперт: служение Отечеству веками сплачивало россиян разных национальностей

Ценности патриотизма, народного единства и служения Отечеству веками сплачивали россиян разных национальностей, встававших на защиту свой страны перед лицом опасности, укрепляли их мужество и стойкость. Об этом РИАМО сообщил кандидат философских наук, доцент Северо-Кавказского федерального университета Евгений Авдеев.

8 сентября отмечается один из дней воинской славы России – день Бородинского сражения, ставшего одной из ключевых битв не только Отечественной войны 1812 года, но и российской истории. В ходе тяжелейшего и кровопролитнейшего 12-часового боя российская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова успешно противостояла вторгшимся в нашу страну силам наполеоновской Франции и коалиции ведомых ей европейских государств.

«Несмотря на первоначальные успехи Наполеону не удалось разгромить российскую армию. Боевой дух завоевателей, столкнувшихся с колоссальными потерями, невиданным ими ранее мужеством, стойкостью и героизмом и не добившихся победы, был сломлен. «Сей день, – писал в своем донесении Кутузов, – пребудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов». На Бородинском поле был смертельно ранен генерал Петр Иванович Багратион. Его имя стало одним из образов-символов российского полководца, воплощающего мужество, отвагу, решительность и военный талант», - сказал Авдеев.

По словам эксперта, вспоминая эти события сегодня, люди не должны забывать о том, что Россия была и остается Родиной для множества проживающих в ней народов.

«Большой вклад в разгром «Великой армии» внесли башкирские, татарские и калмыцкие конные полки. Казачьи части, объединявшие в своих рядах представителей самых разных народов, были незаменимы в разведке, тыловых рейдах и преследовании противника», – добавил доцент.

Он добавил, что россияне всех национальностей и сословий, объединенные патриотическим чувством, встали на защиту Отечества, помогали армии, вступали в ряды ополчения и партизанских отрядов. Их самоотверженность, подвиги и победы укрепили дух и самосознание нашего многонационального народа.