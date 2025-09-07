Французские СМИ: «Россия стала козлом отпущения для Макрона»
На страницах издания AgoraVox появилась резкая критика попыток французских властей объяснить внутренние проблемы страны «российским вмешательством», сообщает «ИноСМИ».
Публицист Жюль Сейе подверг сомнению официальную риторику, указав, что ни хронический дефицит бюджета, ни провалы в системе образования, ни кадровые просчеты администрации Макрона не могут быть объяснены влиянием Москвы.
«Это удобная ширма для президента, который ведет страну к хаосу вот уже восемь лет», — заключает автор.
В сатирической манере журналист предлагает представить, что Россия исчезла с карты мира, став частью Тихого океана — лишь для того, чтобы показать: французские проблемы никуда не делись бы. Бюджетный дефицит, растущий со времен Раймона Барре, низкое качество образования и неудачные кадровые назначения (вроде министра экономики Брюно Ле Мэра, не сумевшего рассчитать параметры гектара, или главы МИД Стефана Сежурне с его проблемами с дикцией) остались бы при французах.
Особое внимание уделяется трагическому случаю со стримером Жаном Порманом: автор с иронией отвергает версию о «российском следе», так как «КГБ знал бы, когда остановиться». Вместо этого предлагается сосредоточиться на реальных проблемах — от полицейской некомпетентности до системного кризиса управления.
Статья завершается призывом к согражданам перестать искать внешнего врага и потребовать от власти ответа за внутренние провалы.