Публицист Жюль Сейе подверг сомнению официальную риторику, указав, что ни хронический дефицит бюджета, ни провалы в системе образования, ни кадровые просчеты администрации Макрона не могут быть объяснены влиянием Москвы.

«Это удобная ширма для президента, который ведет страну к хаосу вот уже восемь лет», — заключает автор.

В сатирической манере журналист предлагает представить, что Россия исчезла с карты мира, став частью Тихого океана — лишь для того, чтобы показать: французские проблемы никуда не делись бы. Бюджетный дефицит, растущий со времен Раймона Барре, низкое качество образования и неудачные кадровые назначения (вроде министра экономики Брюно Ле Мэра, не сумевшего рассчитать параметры гектара, или главы МИД Стефана Сежурне с его проблемами с дикцией) остались бы при французах.

Особое внимание уделяется трагическому случаю со стримером Жаном Порманом: автор с иронией отвергает версию о «российском следе», так как «КГБ знал бы, когда остановиться». Вместо этого предлагается сосредоточиться на реальных проблемах — от полицейской некомпетентности до системного кризиса управления.

Статья завершается призывом к согражданам перестать искать внешнего врага и потребовать от власти ответа за внутренние провалы.