РИАМО - 25 мар. В пятницу в подмосковном Минстрое прошло рабочее совещание в формате видео-конференции с участием администраций и генеральных подрядчиков. Главной темой стало завершение строительства объектов спорта до конца года, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Совещание провел заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин.

Во время мероприятия была подчеркнута необходимость усиления темпов строительства для своевременного завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию в установленные сроки.

В рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2022 году предусмотрен ввод 54 социальных объектов различного назначения.