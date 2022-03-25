РИАМО - 25 мар. Два участка магистрального водовода Восточной системы водоснабжения (ВСВ) Подмосковья начнут перекладывать после отопительного сезона в 2022 году в связи со строительством автодороги Москва-Казань. Всего в ближайшие два года планируется перенести пять участков водовода, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

«За период 2019-2020 годов под техническим контролем представителей ГУП МО «КС МО» перенесено семь участков магистрального водовода диаметром от 700 до 1200 мм и общей протяженностью порядка 4 км из-под проектируемой автомобильной дороги. В 2022-2023 годах планируется перенос пяти участков магистрального водовода ВСВ», – рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Отмечается, что участки, планируемые к переносу в 2022 году, являются самыми сложными, так как для выполнения присоединения новых смонтированных участков водовода к существующим потребуется полная остановка работы насосной станции №1 Восточной системы водоснабжения и артезианских скважин на 85 часов.

Магистральный водовод ВСВ, расположенный в отрезке проектируемой трассы от ЦКАД до пересечения с А-108 на обходе Орехово-Зуево, обеспечивает питьевой водой более 1,2 млн жителей Балашихи, Лосино-Петровского, Богородского округа, Павловского Посада, Орехово-Зуевского округа, Щелкова и Электростали.

В целях минимизации сбоев в подаче воды населению во время работ специалистами разрабатывается комплекс всех необходимых мероприятий для организации резервных источников водоснабжения. При этом для каждого округа мероприятия разрабатываются индивидуально.