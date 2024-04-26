В Подмосковье провели тренировку по ликвидации последствий отключения света

В Подмосковье на базе филиала компании «Россети Московский регион» под руководством вице-губернатора Московской области, министра энергетики региона Евгения Хромушина прошла совместная противоаварийная тренировка по отработке взаимодействия по ликвидации последствий массовых отключений электросетевых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли представители ГУ МВД России по Московской области, ГУ Росгвардии по Московской области, управления ФСБ России по г. Москве и Московской области, ГУ МЧС России по Московской области, администраций горокругов региона, а также представители ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго», АО «Мосэнергосбыт», АО «Оборонэнерго», ГКУ МО МОС АВС.

Ключевая цель тренировки — отработать порядок взаимодействия между всеми структурами, которые участвуют в восстановлении электроснабжения потребителей, нарушенного вследствие аварии.

«Для нас крайне важно ликвидировать возникающие аварийные ситуации в максимально сжатые сроки, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта. А для этого необходимо качественное взаимодействие всех сил и средств в том случае, если у нас происходят какие-то большие отключения. Все уровни, в том числе сетевые организации и муниципальные службы, должны быть способны оперативно обеспечить устойчивое электроснабжение жилых домов, соцобъектов, объектов ЖКХ, в частности, котельных и водозаборных узлов, особенно зимой. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших питающих центров. Поэтому мы должны быть готовы правильно действовать в самых разных ситуациях. Сегодня мы промоделировали полное отключение крупного питающего центра ПС 220 кВ «Встреча», отработали порядок взаимодействия всех служб по устранению этой ситуации, а также по выдвижению группировки передвижных электростанций, их расстановки и подключения», — сказал Хромушин.

Согласно замыслу тренировки, произошло массовое обесточение потребителей Одинцовского, Наро-Фоминского городских округов, г. п. Апрелевка и г. Краснознаменска. Без электричества осталось более 73 тыс. человек, 90 социально значимых объектов.

В данной ситуации предстояло оперативно запитать потребителей, в том числе объекты жизнеобеспечения и социально значимые объекты, от резерных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Компанией «Россети Московский регион» были оперативно выдвинуты 35 передвижных электростанций общей мощностью 2 250 кВА для восстановления электроснабжения потребителей.

Мероприятие позволило усовершенствовать практические навыки дежурно-диспетчерских служб, оперативно-выездных и аварийно-восстановительных бригад в выполнении мероприятий по ликвидации технологических нарушений. Помимо этого, проводилась отработка действий по информационному взаимодействию органов государственной власти, местного самоуправления, электросетевых организаций, а также готовность перевода объектов на РИСЭ.

По результатам проведенной тренировки все поставленные задачи были успешно выполнены и отработаны мероприятия, направленные на повышение качества оперативного реагирования и взаимодействия всех участников тренировки.

«У нас есть целый ряд вопросов по электро- и теплоснабжению, которые мы должны отработать в течение летнего периода, поэтому такие тренировки крайне важны, мы их будем проводить регулярно как с сетевыми, так и с тепловыми организациями. Помимо этого, продолжаем работу по увеличению электрической мощности. Сегодня уже приняты решения о строительстве трех новых питающих центров: двух — в Раменском, и одного — в Чехове. Также будет реализовываться большая программа модернизации распределительных сетей региона. Это самые крупные мероприятия. Кроме того, будем активно развивать группировку передвижных электростанций — к следующему зимнему периоду планируем закупить порядка 80 станций», — добавил Хромушин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.